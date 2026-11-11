Apresiasi Kreativitas Santri, Khozin Umumkan Para Pemenang PKB Award 2026
jpnn.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan penghargaan kepada santri dan pondok pesantren berprestasi melalui ajang PKB Award 2026 di Jakarta, Selasa (10/11).
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Malam Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2026 yang digelar di Kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat.
PKB Award 2026 menjadi bentuk apresiasi terhadap kreativitas, inovasi, dan kontribusi santri serta pesantren di berbagai bidang.
Ketua Panitia PKB Award 2026 Muhammad Khozin mengatakan ajang tersebut untuk pertama kalinya diselenggarakan PKB.
Menurut dia, penghargaan itu merupakan upaya partainya memadukan kontribusi dan apresiasi terhadap dunia pesantren.
"PKB Award 2026 perdana dilakukan PKB secara sederhana. Sebagai upaya dari kami dalam memadukan kontribusi di satu sisi dan apresiasi di sisi lain," kata Khozin dalam sambutannya.
Dia menilai pesantren mempunyai peran strategis dalam membangun peradaban dan kehidupan sosial masyarakat.
Selain menjadi lembaga pendidikan keagamaan, pesantren juga berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
PKB memberikan penghargaan kepada santri dan pondok pesantren berprestasi melalui ajang PKB Award 2026 di Jakarta, Selasa (10/11).
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