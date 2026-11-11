menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Apresiasi Kreativitas Santri, Khozin Umumkan Para Pemenang PKB Award 2026

Apresiasi Kreativitas Santri, Khozin Umumkan Para Pemenang PKB Award 2026

Apresiasi Kreativitas Santri, Khozin Umumkan Para Pemenang PKB Award 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PKB memberikan penghargaan kepada santri dan pondok pesantren berprestasi melalui ajang PKB Award 2026 di Jakarta, Selasa (10/11). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan penghargaan kepada santri dan pondok pesantren berprestasi melalui ajang PKB Award 2026 di Jakarta, Selasa (10/11).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Malam Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2026 yang digelar di Kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat.

PKB Award 2026 menjadi bentuk apresiasi terhadap kreativitas, inovasi, dan kontribusi santri serta pesantren di berbagai bidang.

Baca Juga:

Ketua Panitia PKB Award 2026 Muhammad Khozin mengatakan ajang tersebut untuk pertama kalinya diselenggarakan PKB.

Menurut dia, penghargaan itu merupakan upaya partainya memadukan kontribusi dan apresiasi terhadap dunia pesantren.

"PKB Award 2026 perdana dilakukan PKB secara sederhana. Sebagai upaya dari kami dalam memadukan kontribusi di satu sisi dan apresiasi di sisi lain," kata Khozin dalam sambutannya.

Baca Juga:

Dia menilai pesantren mempunyai peran strategis dalam membangun peradaban dan kehidupan sosial masyarakat.

Selain menjadi lembaga pendidikan keagamaan, pesantren juga berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

PKB memberikan penghargaan kepada santri dan pondok pesantren berprestasi melalui ajang PKB Award 2026 di Jakarta, Selasa (10/11).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI