Apresiasi Layanan Rumah Sakit di Jatim Berstandar Internasional, Senator Lia Istifhama: Tekan Tren Berobat ke Luar Negeri

Senator atau Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama saat bertemu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono di ruang kerjanya, Selasa (6/2/2026). Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Senator atau Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas penyediaan layanan rumah sakit berstandar internasional.

Dua rumah sakit yang mendapat sorotan adalah RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan RSUD Saiful Anwar Malang, yang dinilai mampu bersaing dengan rumah sakit luar negeri.

Senator Lia Istifhama—yang akrab disapa Lia—itu menyampaikan apresiasi tersebut saat bertemu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono di ruang kerjanya, Selasa (6/2/2026).

Dalam pertemuan itu, Lia menilai kehadiran layanan kesehatan kelas internasional di Jawa Timur merupakan lompatan penting dalam pembangunan sektor kesehatan daerah.

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur patut diapresiasi karena telah menghadirkan layanan rumah sakit dengan standar internasional. RSUD Dr. Soetomo dan RSUD Saiful Anwar kini tidak kalah dengan rumah sakit luar negeri, baik dari sisi fasilitas, teknologi medis, maupun kompetensi tenaga kesehatannya,” ujar Lia Istifhamah.

Menurutnya, keberadaan dua rumah sakit tersebut berpotensi besar mengurangi ketergantungan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke atas, untuk berobat ke luar negeri seperti Singapura.

Selama ini, tren medical tourism ke luar negeri dinilai cukup tinggi dan berdampak pada keluarnya devisa serta potensi ekonomi daerah.

Sekda Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono membenarkan jumlah warga Jawa Timur yang berobat ke luar negeri masih cukup signifikan.

