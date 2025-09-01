Apresiasi Para Pemilik Toko, SIG Gelar Retailer Gathering di Jawa Timur

jpnn.com, SURABAYA - PT Semen Indonesia (SIG) kembali menggelar ajang Retailer Gathering sebagai bentuk apresiasi kepada para pemilik toko bangunan, yang menjadi mitra strategis perseroan.

Kegiatan yang berlangsung di The Westin Surabaya Grand Ballroom & Convention Center, pada akhir Agustus 2025 ini dihadiri sebanyak 406 toko bangunan dari berbagai wilayah di Jawa Timur.

Acara tersebut juga dihadiri jajaran direksi dan komisaris SIG Group, manajemen PT Semen Gresik, serta perwakilan manajemen seluruh distributor di wilayah Jawa Timur.

Dalam Retailer Gathering tersebut, SIG memberikan apresiasi kepada 10 toko dengan kategori Best Growth, 10 toko kategori Best Loyalty, dan 3 toko kategori Best Legend.

Selain itu, ada undian doorprize utama berupa 8 unit sepeda motor dan super grand prize dua unit mobil Honda Brio dan Hilux Rangga.

Direktur Sales dan Marketing SIG, Dicky Saelan menyampaikan Retailer Gathering menjadi wujud penghargaan dan apresiasi kepada pemilik toko bangunan sebagai mitra perusahaan yang selama ini berperan penting dalam mendukung kesuksesan dan keberlanjutan bisnis SIG.

“Sejak berdiri, SIG tumbuh bersama mitra toko bangunan yang telah menjadi garda terdepan dalam menghadirkan produk-produk unggulan seperti Semen Gresik, Dynamix, dan Semen Merdeka kepada masyarakat khususnya di Jawa Timur. Peran toko bangunan sangat besar sehingga masyarakat bisa mendapatkan produk-produk terbaik SIG, baik proyek kecil maupun pembangunan infrastuktur skala besar,” ujar Dicky.

Dicky mengakui industri semen nasional tengah menghadapi tantangan yang cukup berat dengan kondisi pasar yang semakin kompetitif.