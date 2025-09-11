Apresiasi Pelanggan, Astra Credit Companies Bagi-Bagi Emas dan Diskon Menarik

jpnn.com, JAKARTA - Astra Credit Companies (ACC) membagikan hadiah emas dan diskon potongan angsuran Rp 1 juta untuk pelanggan setianya pada momen Hari Pelanggan Nasional 2025.

Selain itu, mereka juga mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis, layanan pembersihan jamur kaca mobil dan diskon denda.

Penyerahan hadiah emas dan diskon potongan angsuran diberikan langsung oleh Chief Operating Officer ACC Devy Santoso Jayadi didampingi oleh sejumlah staf ACC di kantor pusat ACC, Jakarta Selatan pada Selasa (10/9).



Chief Operating Officer ACC Devy Santoso mengatakan bahwa melalui Hari Pelanggan Nasional 2025, ACC memberikan apresiasi istimewa kepada pelanggan setia.

“Setiap pencapaian ACC adalah hasil dari kepercayaan pelanggan yang terus mengiringi perjalanan kami. Untuk itu kami mempersembahkan program menarik sebagai bentuk nyata dari apresiasi atas kesetiaan pelanggan kami," ujar Devy dalam siaran persnya, Kamis (11/9).



ACC memberikan berupa Logam Mulia untuk pelanggan setia yang memiliki pengajuan kredit terbanyak selama periode Januari hingga Juli 2025.

Setiap pelanggan dengan histori pembayaran yang baik dan mengajukan pembiayaan ACC Danaku akan diberikan apresiasi berupa voucher potongan angsuran Rp 1.000.000.



Pelanggan yang datang langsung ke kantor cabang, akan diberikan souvenir menarik dan menawarkan diskon denda maksimal 50%.

ACC Raih Penghargaan Service Quality Award 2025

ACC berhasil meraih penghargaan Service Quality Award 2025 untuk kategori 4 Wheels Financing Company (Offline Service Experience) dengan predikat Diamond yang diberikan oleh Majalah Marketing dan Customer Action Recognition and Reward Experience (CARRE) pada 26 Agustus 2025.

Penghargaan ini merupakan salah satu bentuk komitmen ACC untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan demi kemudahan dan pengalaman terbaik pelanggan.



Service Quality Award merupakan ajang apresiasi untuk perusahaan yang berhasil memberikan layanan terbaik pada industrinya berbasis data dan riset sesuai Service Quality Index (SQI).