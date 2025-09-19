Apresiasi Pelanggan Setia, Pertamina Patra Niaga: MyPertamina Tebar Hadiah 2025 Masih Berlanjut

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga mengumumkan pemenang undian periode kedua MyPertamina Tebar Hadiah 2025 yang digelar di SPBU 31.124.02, Jl. RS Fatmawati Raya, Jakarta Selatan, pada Rabu (17/9).

Acara ini juga disiarkan langsung melalui kanal media sosial resmi MyPertamina yang bisa disaksikan oleh jutaan pelanggan di seluruh Indonesia.

Pengundian ini merupakan bentuk apresiasi Pertamina kepada para pelanggan setia aplikasi MyPertamina.

Selama periode 2 (1 Juli – 31 Agustus 2025), tercatat lebih dari 1,1 juta kupon undian terkumpul dari jutaan transaksi.

Tak kurang dari 11 ribu poin ditukarkan oleh pengguna yang bersemangat meraih kesempatan memenangkan hadiah-hadiah spektakuler.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto mengatakan program MyPertamina Tebar Hadiah yang sudah berjalan sejak 2018 terus mendapat antusiasme tinggi dan pada periode kedua ini terlihat peningkatan penukar poin serta jumlah pengguna aktif.

“Program ini adalah bentuk apresiasi bagi konsumen setia Pertamina. Pada Periode 2 ini kami melihat peningkatan penukar poin serta jumlah pengguna aktif MyPertamina. Masih ada periode 3 yang akan diundi pada November, sehingga berkesempatan mendapatkan hadiah, mulai dari voucher, logam mulia, hingga pemberangkatan Haji di tahun 2026,” ucap Eko Ricky.

Deretan hadiah pada periode kedua ini tak kalah istimewa, yakni berupa satu paket Haji Furoda untuk dua orang dan satu unit Honda HR-V siap menjadi milik pemenang beruntung.