Apresiasi Peluncuran Biodiesel B50, Ketum Logis Anshar Ilo: Bukti Nyata Prabowo Wujudkan Kemandirian Energi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi meluncurkan program biodiesel B50.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemandirian energi sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

Peluncuran biodiesel B50 dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Rest Area KM 57 Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).

Indonesia pun menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan penggunaan biodiesel B50 secara nasional.

Anshar Ilo menilai kebijakan ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor serta mendorong pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi dalam negeri.

"Program B50 adalah langkah strategis yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan keberanian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengoptimalkan potensi kelapa sawit sebagai kekuatan ekonomi Indonesia," ujar Anshar Ilo.

Mantan Wakil Ketua Umum KNPI Pusat itu mengatakan, implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas.

Kebijakan tersebut diproyeksikan meningkatkan nilai tambah industri sawit, membuka jutaan lapangan kerja, serta berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca.