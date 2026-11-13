Apresiasi Penanaman 30 Juta Pohon, Kemenhut Akui Komitmen BJA Group Kelola Hutan

jpnn.com, POHUWATO - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyampaikan apresiasi tinggi terhadap komitmen BJA Group dalam mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Ade Mukadi, saat menghadiri kegiatan penanaman pohon gamal ke-30 juta di areal operasional BJA Group, Popayato, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Rabu .

"Saya sangat mengapresiasi rencana kerja BJA Group ini terkait dengan penanaman pohon gamal di areal BJA Group. Tentu, diawali dengan adanya perencanaan, yaitu pembibitan. Pembibitan ini merupakan rencana pasokan bahan baku untuk industri biomassa BJA Group. Dan ini menjadi suatu kegiatan yang bersifat pengelolaan hutan yang berkelanjutan, sekaligus bersifat untuk regenerasi penanaman yang nanti akan menjadi pasokan bahan baku industri biomassa," jelas Ade Mukadi di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

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Kehadiran Kementerian Kehutanan di areal operasi BJA Group ini sekaligus menegaskan bahwa kegiatan usaha pengolahan hasil hutan di Gorontalo telah dijalankan sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah, termasuk pemenuhan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

"Itu penting sekali. Hal ini menjadi suatu kegiatan yang namanya reforestasi. Itu tentu sangat baik sekali, dan ini tidak hanya sebagai bahan pasokan untuk industri, tetapi sebagai komitmen ketersediaan pasokan harus betul-betul terjamin, sehingga tidak lagi mengandalkan bahan baku yang lain, tetapi betul-betul dari bahan baku dari tanaman sendiri," tegas Ade Mukadi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) XIV Palu El Bakti menilai bahwa langkah BJA Group yang selalu mendahulukan riset lapangan sebelum mengambil keputusan merupakan sebuah praktik baik yang patut dicontoh.

Menurutnya, pendekatan empiris ini terbukti lebih efektif karena kondisi dan tantangan nyata di lapangan sering kali memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan dengan jika hanya mengacu pada literatur atau teori semata.

"Itu lebih jelas dan nyata dialami. Jadi, kadang-kadang apa yang diteorikan dengan yang didapatkan dari lapangan itu berbeda," ungkap El Bakti.