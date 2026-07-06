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Apresiasi Penangkapan Pengendara Ninja di Jagakarsa, Sahroni: Arogansi di Jalan Bibit Premanisme

Apresiasi Penangkapan Pengendara Ninja di Jagakarsa, Sahroni: Arogansi di Jalan Bibit Premanisme
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Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi polisi yang bergerak cepat menangkap pengendara Kawasaki Ninja berinisial FRS (37) yang memukul pemotor berinisial AA di Jalan Moch Kahfi II, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan (Jaksel).

"Saya apresiasi polisi yang gercep mengamankan pelaku sok jagoan ini. Tapi saya juga berharap jangan sampai masyarakat merasa harus memviralkan dulu sebuah kejadian baru kemudian mendapat keadilan," kata Sahroni dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Apresiasi Penangkapan Pengendara Ninja di Jagakarsa, Sahroni: Arogansi di Jalan Bibit PremanismeKepolisian menangkap pelaku berinisial FRS (37) yang memukul pengendara jalan dengan inisial AA di Lapangan Al Bainah, tepatnya di Jalan Moch Kahfi II, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (5/7/2026). ANTARA/HO-Polsek Jagakarsa.

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Sahroni meminta pihak kepolisian berlaku tegas kepada pelaku. Dia khawatir pembiaran kejadian seperti ini bisa menumbuhkan budaya premanisme.

"Setiap laporan kekerasan di jalan harus direspons cepat. Karena kalau tindakan arogan seperti ini dibiarkan, ini merupakan bibit yang lama-lama tumbuh menjadi budaya premanisme brutal," tuturnya.

Menurut dia, tindakan pelaku bahkan bisa berujung tindakan kriminal lainnya, karena pelaku sudah terbiasa mengintimidasi orang lain.

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Sahroni tidak ingin sifat arogansi dan premanisme di jalanan seperti ini dibiarkan tumbuh di Indonesia dan terus menerus meresahkan masyarakat.

"Yang harus kita lawan itu mentalitas merasa paling berkuasa di jalan. Hari ini memukul orang, besok bisa saja mengancam dengan senjata atau melakukan tindakan kejahatan yang lebih ekstrem. Karena itu pelaku harus diproses sesuai hukum agar juga memberi efek jera bagi yang lain," kata Sahroni.

Ahmad Sahroni mengapresiasi polisi yang bergerak cepat menangkap pengendara Kawasaki Ninja berinisial FRS (37) yang memukul pemotor di Jagakarsa.

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