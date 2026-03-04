Apresiasi Pendistribusian Beras 2025, Sekda Edward Candra Kawal Distribusi 2026
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., menghadiri Rapat Evaluasi Pendistribusian Beras Tahun Anggaran 2025 sekaligus Persiapan Pendistribusian Beras Tahun 2026 di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Selasa (3/3).
Rapat tersebut turut dihadiri Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumsel dan Babel, Mersi Windrayani, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.
Dalam paparannya, Mersi Windrayani menyampaikan realisasi pendistribusian beras Tahun Anggaran 2025 telah tersalurkan 100 persen. Berdasarkan data periode 2019–2025, tren pendistribusian relatif stabil.
Untuk 2025, realisasi penyaluran tercatat sebesar 2.292.572 kilogram, menurun 9,48 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 2.532.546 kilogram. Secara kumulatif, total pendistribusian beras sejak 2019 hingga 2025 mencapai 18.746.498 kilogram.
Mersi menegaskan mekanisme pendistribusian beras pada 2026 masih akan menggunakan pola yang sama seperti 2025.
“Masih menggunakan mekanisme 2025. Kami berharap pendistribusian beras berjalan lancar tanpa kendala hingga akhir tahun,” ujarnya.
Menurut Mersi, selama delapan tahun pelaksanaan program, penyaluran beras secara umum berjalan baik dan memberikan manfaat signifikan bagi para penerima.
Ke depan, pihaknya akan memperkuat penertiban administrasi aparatur sipil negara (ASN) guna memastikan ketepatan data penerima serta kesiapan jumlah dan ketersediaan beras.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., menghadiri Rapat Evaluasi Pendistribusian Beras Tahun Anggaran 2025
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Berita Terpopuler: THR ASN, TNI, Polri & Pensiunan Mulai Dibayarkan, tetapi Gaji PPPK Tak Bisa BOSP, Nakes Bagaimana?
- Dorong Semangat Menuju Liga 1, Cik Ujang Pererat Silaturahmi Lewat Bukber Tim
- Anggaran THR 2026 ASN dan TNI-Polri Mencapai Rp 55 Triliun, Naik 10 Persen
- Pemerintah Impor 1.000 Ton Beras dari AS
- 5 Berita Terpopuler: Gaduh, Hilal THR PPPK Paruh Waktu Belum Kelihatan, tetapi Kemendikdasmen Janjikan Makin Sejahtera
- Cik Ujang Sampaikan Jawaban Gubernur atas Pandangan Fraksi Terkait Ranperda PT Sumsel Energi Gemilang