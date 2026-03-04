Apresiasi Pendistribusian Beras 2025, Sekda Edward Candra Kawal Distribusi 2026

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., menghadiri Rapat Evaluasi Pendistribusian Beras Tahun Anggaran 2025 sekaligus Persiapan Pendistribusian Beras Tahun 2026 di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Selasa (3/3).

Rapat tersebut turut dihadiri Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumsel dan Babel, Mersi Windrayani, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.

Dalam paparannya, Mersi Windrayani menyampaikan realisasi pendistribusian beras Tahun Anggaran 2025 telah tersalurkan 100 persen. Berdasarkan data periode 2019–2025, tren pendistribusian relatif stabil.

Baca Juga: Sekda Edward Candra Ajak Perbankan Menyejahterakan Masyarakat lewat CSR

Untuk 2025, realisasi penyaluran tercatat sebesar 2.292.572 kilogram, menurun 9,48 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 2.532.546 kilogram. Secara kumulatif, total pendistribusian beras sejak 2019 hingga 2025 mencapai 18.746.498 kilogram.

Mersi menegaskan mekanisme pendistribusian beras pada 2026 masih akan menggunakan pola yang sama seperti 2025.

“Masih menggunakan mekanisme 2025. Kami berharap pendistribusian beras berjalan lancar tanpa kendala hingga akhir tahun,” ujarnya.

Baca Juga: Edward Candra Sebut Pengajian Ramadan jadi Momentum Perkuat Sinergi Pembangunan

Menurut Mersi, selama delapan tahun pelaksanaan program, penyaluran beras secara umum berjalan baik dan memberikan manfaat signifikan bagi para penerima.

Ke depan, pihaknya akan memperkuat penertiban administrasi aparatur sipil negara (ASN) guna memastikan ketepatan data penerima serta kesiapan jumlah dan ketersediaan beras.