jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong integrasi perspektif gender dan inklusi sosial dalam kebijakan perdagangan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan, langkah tersebut penting mengingat lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari UMKM, sementara hampir 65 persen UMKM dipimpin dan dimiliki perempuan.

Hal itu disampaikannya dalam Forum Kebijakan Nasional bertajuk "Memajukan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Perdagangan yang Inklusif" di Jakarta, Rabu (25/11).

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Dalam kesempatan tersebut, Arifah mengapresiasi Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) yang selama ini bermitra dengan Kemen PPPA dalam membawa aspirasi dan pengalaman perempuan ke dalam perumusan kebijakan.

Dia juga menekankan pentingnya mengukur keberhasilan program ekonomi pemerintah berdasarkan dampak yang dirasakan pelaku UMKM perempuan.

"Keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya program, tetapi juga dari sejauh mana perempuan mampu memiliki akses pada program, mampu memanfaatkannya untuk peningkatan usaha, dan memaksimalkannya untuk peningkatan produktivitas dan pendapatan," ujar Arifah.

Duta Besar Australia untuk Kesetaraan Gender, Michelle O'Byrne, turut mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut sebagai ruang dialog lintas pemangku kepentingan.

Menurutnya, pertemuan semacam ini dapat mendorong lahirnya kebijakan dan aksi yang berdampak nyata terhadap kesetaraan gender serta penciptaan pekerjaan yang layak.