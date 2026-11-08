Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi 5,47 Persen, Marwan Cik Asan: Manfaatnya Harus Dirasakan Seluruh Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada triwulan III-2026. Capaian tersebut meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,29 persen dan melampaui perkiraan konsensus pasar.

Meski demikian, Marwan mengingatkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari tingginya angka pertumbuhan.

Dia menyebut pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi benar-benar berdampak pada pendapatan masyarakat, daya beli, kesempatan kerja, dan pemerataan kesejahteraan.

“Pertumbuhan ekonomi 5,47 persen tentu patut kita apresiasi. Namun, pertanyaan pentingnya adalah sejauh mana pertumbuhan tersebut dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai ekonomi tumbuh secara statistik, tetapi sebagian masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar Marwan.

Ia menyoroti konsumsi rumah tangga yang masih menjadi penopang utama perekonomian dengan kontribusi 51,97 persen terhadap PDB. Meskipun tumbuh 5,04 persen, angka agregat tersebut belum tentu mencerminkan peningkatan daya beli seluruh kelompok masyarakat secara merata.

Menurutnya, kondisi masyarakat berpendapatan rendah perlu mendapat perhatian, terutama di tengah kebutuhan pokok yang terus menyerap sebagian besar penghasilan mereka.

Marwan juga mencermati sejumlah indikator sosial. Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Sementara itu, Gini Ratio berada di angka 0,368. Data tersebut menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan masih perlu diikuti upaya yang lebih kuat untuk mengurangi ketimpangan.

“Dalam pembangunan ekonomi, kita tidak boleh hanya melihat berapa besar kue ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana hasilnya terdistribusi. Pertumbuhan yang baik harus membuka peluang lebih luas bagi pekerja, petani, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku UMKM untuk meningkatkan kesejahteraannya,” tegasnya.