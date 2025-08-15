Apresiasi Pidato Presiden, Senator NTT Abraham Liyanto Berharap Program di Daerah 3T Dapat Terealisasi

jpnn.com, JAKARTA - Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Paul Liyanto mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang mendorong jajaran pemerintahannya untuk melakukan efisiensi anggaran.

Menurut Senator Abraham Liyanto, kebijakan dan semangat Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran merupakan sebuah terobosan.

“Kami berharap melalui efisiensi anggaran maka program-program di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar, red) dapat terealisasi dengan baik,” ujar Senator Abraham Liyanto seusai mengikuti Sidang Paripurna dengan agenda Pidato Kenegaraan Presiden Dalam Rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI dan Pidato Penyampaian RAPBN 2026 Beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Senator Abraham Liyanto yang juga Sekretaris Kelompok DPD RI di MPR RI ini mendukung gebrakan Presiden Prabowo yang menyoroti rapat-rapat yang tidak efisien, termasuk komisaris yang besar.

“(Pernyataan, red) itu suatu gebrakan yang luar biasa,” ujar Senator Abraham Liyanto.

Lebih lanjut, Senator Abraham Liyanto menilai pidato Presiden Prabowo cukup terbuka.

“Pidato Presiden cukup, menurut saya vulgar dan memang baik untuk melakukan fungus control,” ujar Senator Abraham Liyanto.

Lebih lanjut, Senator Abraham berharap pernyataan Presiden Prabowo dapat diimplementasikan demi kemajuan masyarakat dan daerah.