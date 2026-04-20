Apresiasi Polisi Humanis Bantu Azizah, Sahroni Ikut Donasi Puluhan Juta Rupiah

jpnn.com - Kisah pilu Azizah Candrasari (6,5 tahun) bocah asal Yogyakarta yang viral di media sosial menyita perhatian publik. Di usia belia, dia mesti menggantikan peran ibunya yang telah lama pergi.

Azizah tinggal di kos sederhana daerah Mrican, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta, bersama ayahnya Hermanto (56) pencari rongsokan yang tengah sakit akibat benjolan di kepala, serta adiknya yang berusia 5 tahun.

Dalam kondisi itu, Azizah tetap mengurus rumah, menjaga adik hingga merawat ayahnya.

Melihat kondisi tersebut, Ipda Ali Nur Suwandi melalui akun @polisibaksos langsung bergerak cepat.

Dia membawa Azizah bersama ayahnya ke Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai miliknya agar mendapat perlindungan, perawatan, dan lingkungan yang lebih layak. Kini Azizah telah tinggal di yayasan tersebut.

Tindakan cepat dan humanis Ipda Ali pun langsung mendapat apresiasi Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.

Ipda Ali menyampaikan bahwa dirinya mendapat bantuan Rp 50 juta beserta perlengkapan dan kebutuhan penuh untuk anak-anak.

"Ya betul, alhamdulillah ada bantuan dari Pak Sahroni sebesar Rp 50 juta dan berbagai perlengkapan serta kebutuhan ratusan anak-anak di sini. Mulai dari baju baru, kerudung, alat tulis, buku, mainan, perlengkapan mandi, sampai ditraktir makan enak. Ini luar biasa berarti bagi kami," kata Ipda Ali dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).