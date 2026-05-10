Apresiasi Presiden Prabowo Kunjungi Pulau Miangas, Ketua DPD RI Sultan: Daerah Terdepan Sebagai Wajah Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin mengatakan daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) adalah Wajah Indonesia bagi Negara-negara tetangga ASEAN.

Kami menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang baru saja melihat langsung kehidupan sosial masyarakat di Salah satu daerah terdepan, Pulau Miangas.

"Presiden memiliki Komitmen yang luar biasa terhadap pembangunan infrastructur dasar masyarakat dearah kepulauan. Daerah-daerah terdepan dan terluar yang notabene adalah Daerah Kepulauan membutuhkan perhatian lebih dari negara," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Minggu (10/5).

Sultan mengatakan pihaknya saat ini sedang membahas RUU Daerah Kepulauan bersama Pemerintah dan DPR RI, sebagai kebutuhan hukum bagi pembangunan Dan pengembangan Daerah Kepulauan seperti Pulau Miangas di kawasan paling Utara Indonesia.

"Kita membutuhkan RUU Daerah Kepulauan sebagai sebuah kebijakan yang inklusif dan berwawasan kepulauan. Dengan demikian kepentingan masyarakat daerah kepulauan terhadap kebutuhan dasar dapat diperhatikan secara terencana Dan menyeluruh," tegasnya.

Lebih lanjut mantan wakil Gubernur Bengkulu itu mengungkapkan, masih terdapat puluhan gugusan Pulau-pulau dengan penghuni jutaan jiwa yang membutuhkan perhatian khusus dari Negara.

"Kunjungan President Prabowo ke Pulau Miangas menjadi pertanda baik bagi proses penyusunan RUU Daerah Kepulauan. Kami harap RUU ini segera disahkan menjadi UU oleh DPR, karena telah diusulkan sejak belasan tahun lalu," ujar Sultan.(fri/jpnn)