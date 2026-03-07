Apresiasi Safari Ramadan Polri, Boni Hargens: Bukti Nyata Transformasi

jpnn.com, JAKARTA - Analis politik senior Boni Hargens menilai di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri hadir sebagai institusi yang humanis, profesional, dan berkomitmen penuh dalam mendukung program pemerintah serta melayani masyarakat, khususnya selama bulan suci Ramadan 2026.

Boni menjelaskan Polri bersinergi erat dengan berbagai kementerian dan lembaga negara untuk memastikan suasana kondusif selama bulan penuh berkah.

Koordinasi dilakukan secara intensif agar pelaksanaan ibadah masyarakat muslim berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh khidmat tanpa gangguan keamanan yang berarti.

"Polri telah membuktikan dirinya sebagai mitra strategis yang tak tergantikan dalam pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari ketahanan pangan hingga pengendalian harga bahan pokok yang langsung berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari," kata Boni dalam keterangannya, Sabtu, 7 Maret 2026.

Boni menjelaskan Polri memiliki peran dalam ketahanan pangan, pengendalian harga dan kondusivitas Ramadan.

Sebagai mitra strategis pemerintah, Polri tidak hanya berperan sebagai penegak hukum semata, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan sosial yang turut ambil bagian dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera.

"Pendekatan ini mencerminkan transformasi paradigma Polri yang berorientasi pada pelayanan publik yang tulus dan berkesinambungan," ujar dia.

Selain itu, Polri dinilai berhasil dalam menjaga kondusivitas nasional karena terus bersinergi dengan lintas kementerian. Kolaborasi ini mencakup kementerian, lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas keagamaan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.