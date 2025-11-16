Apresiasi Teladan Metropolitan City Rally, Erick Thohir Dorong Sport Tourism Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Motor Indonesia (IMI) DKI Jakarta menggelar Teladan Metropolitan City Rally 2025.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menilai kegiatan tersebut dinilai dapat mendorong pengembangan sport tourism nasional.
“Saya sangat mendukung event atau kegiatan olahraga masyarakat. Kita sedang merefokus kegiatan-kegiatan olahraga,” ujar Erick seusai menghadiri penutupan Teladan Metropolitan City Rally 2025 di Balai Kota Jakarta, Minggu (16/11).
Erick bilang pemerintah saat ini terus berupaya memajukan 17 cabang olahraga unggulan demi bisa bersaing di panggung Olimpiade.
Selain olahraga unggulan, kata Menpora Erick, pihaknya juga memperhatikan pembinaan cabor lain.
“Olahraga yang lain tentu ada KONI dan KOI, nanti itu road map nya sendiri, apakah SEA Games atau PON dan lain-lainnya. Ada juga Kormi, yang dimana memayungi banyak event olahraga misalnya kegiatan masyarakat dan lainnya,” tutur Menpora Erick.
Menpora Erick juga menilai, keberagaman kegiatan olahraga di Indonesia membuka peluang besar untuk pengembangan sport tourism.
Menpora Erick mencotohkan Borobudur Marathon yang jumlah pesertanya mencapai 11.500 pelari tahun ini.
Menpora Erick Thohir apresiasi Teladan Metropolitan City Rally, dorong Sport Tourism Nasional.
