Apresiasi UMKM Binaan Tampil di IFW 2026, Komisaris Pertamina Patra Niaga: Sangat Membanggakan

jpnn.com, JAKARTA - Komisaris PT Pertamina Patra Niaga, Tina Talisa mengunjungi booth Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Mitra Binaan Pertamina Patra Niaga dalam gelaran Indonesia Fashion Week (IFW) 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), pada Sabtu (1/8).

Tina melihat langsung beragam produk unggulan sekaligus berdialog dengan para pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam ajang fesyen terbesar di Indonesia tersebut.

Sebanyak 11 UMKM Mitra Binaan Pertamina Patra Niaga dari berbagai daerah menampilkan produk busana, batik, tenun, aksesori, perhiasan, hingga kerajinan kulit di IFW 2026.

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Tina turut mengapresiasi dukungan Pertamina Patra Niaga kepada pelaku UMKM.

Menurutnya, beragam produk yang ditampilkan di ajang IFW 2026 menunjukkan besarnya potensi dan talenta lokal yang dapat terus tumbuh, berkembang, serta memperluas pasar melalui kolaborasi dengan perusahaan.

“Dengan pendampingan dari Pertamina Patra Niaga, para pelaku UMKM memperoleh akses pelatihan, penguatan legalitas usaha, hingga pada akhirnya seperti saat ini berkesempatan memperluas pasar di Indonesia Fashion Week. Ada yang datang dari Riau, Nusa Tenggara Barat dan lainnya dengan karya-karya yang luar biasa, menjadi bukti bahwa produk lokal Indonesia memiliki kualitas yang sangat membanggakan,” ucap Tina.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora mengatakan IFW 2026 mampu membuka peluang bagi UMKM binaan untuk mengenalkan produk serta membangun jaringan dengan pelaku industri fesyen.

“Kami ingin karya-karya berkualitas dari berbagai daerah ini semakin dikenal. Keikutsertaan di Indonesia Fashion Week memberikan peluang bisnis yang lebih luas bagi UMKM binaan kami. Mereka dapat memperkuat identitas produknya serta membuka potensi kolaborasi dengan berbagai pelaku industri,” kata Kitty.(chi/jpnn)



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