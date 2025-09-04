Apresiasi Usaha Ultra Mikro, PNM Perkuat Layanan & Kobarkan Semangat Entrepreneurship

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mengajak seluruh pengusaha ultra mikro, dan UMKM untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas diri dalam memberikan pelayanan optimal kepada pembeli dalam rangka Hari Pelanggan Nasional.

Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary menuturkan melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Prasejahtera), PNM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi penyedia akses pembiayaan, tetapi juga memberikan pendampingan bisnis, literasi keuangan, serta motivasi untuk mengembangkan usaha dengan percaya diri.

“Hari Pelanggan Nasional adalah kesempatan kami untuk berterima kasih kepada 15,8 juta nasabah aktif PNM Mekaar yang telah menjadi mitra dalam membangun ekonomi bangsa. Kami tidak hanya hadir memberi layanan, tetapi mendampingi mereka untuk tumbuh menjadi wirausaha tangguh,” ujar Dodot.

PNM percaya bahwa pelayanan bukan hanya soal memberikan kemudahan akses pembiayaan, melainkan juga menciptakan pengalaman yang membuat nasabah merasa dihargai, didengar, dan didukung.

Account Officer (AO) PNM juga hadir langsung di tengah ibu-ibu, memfasilitasi pertemuan mingguan yang bukan sekadar tentang pembayaran, tetapi juga ruang untuk berbagi ilmu dan inspirasi.

Komitmen pelayanan berbasis pemberdayaan ini sambung Dodot, menjadi pembeda PNM.

Setiap nasabah didampingi agar mampu mengelola modal dengan bijak, mempelajari strategi bisnis sederhana, hingga merancang rencana usaha jangka panjang.

Hasilnya, banyak perempuan tangguh yang kini berhasil mengubah bisnis kecil menjadi sumber penghidupan yang stabil bagi keluarga mereka.