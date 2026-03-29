April 2026, NOYA PIK Jadi Playground Nightlife 'Paling Panas' di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Destinasi hiburan malam terbesar di Asia Tenggara, NOYA yang berlokasi di PIK siap menghadirkan kejutan luar biasa pada April 2026 mendatang.

NOYA bakal membuat satu bulan penuh jadi playground untuk para penikmat nightlife, bukan cuma sekadar party, tapi pengalaman yang terasa seperti festival mini tiap pekan.

Bayangkan masuk ke ruangan dengan lampu yang bergerak dinamis, beat yang langsung menghantam sejak langkah pertama, dan crowd yang tanpa aba-aba sudah larut dalam suasana. Itulah vibe yang ditawarkan NOYA dalam perayaan 1st Anniversary.

Tidak hanya itu, line up yang siap ditampilkan juga terdiri dari nama-nama besar, termasuk bintang tamu internasional.

Pada awal bulan, Wujackers siap membuka dengan energi yang intens, jenis set yang bikin penggemar tidak bisa diam.

Lalu berlanjut ke Quintino yang membawa groove khas festival, sebelum akhirnya menuju puncak yang paling ditunggu, Alesso.

Nama yang satu ini hampir selalu identik dengan euforia massal, momen ketika satu lagu bisa bikin seluruh ruangan bernyanyi bareng.

Menariknya lagi, NOYA tidak hanya soal EDM. Ada malam-malam yang menawarkan rasa berbeda. Judika, misalnya, hadir dengan sentuhan yang lebih emosional dan intimate.