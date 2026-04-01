April 2026, Pertamina Patra Niaga Tebar Beragam Promo Cashback

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menghadirkan berbagai promo menarik sepanjang April 2026 melalui aplikasi MyPertamina.

Khusus akhir pekan, pelanggan bisa menikmati keuntungan tambahan berupa 2x poin MyPertamina setiap Sabtu dan Minggu, sehingga transaksi pakai MyPertamina jadi makin menguntungkan.

Untuk pengguna baru OVO, ada cashback hingga 15.000 OVO Points, serta tambahan cashback hingga 20.000 OVO Points bagi pengguna yang melakukan upgrade ke OVO Nabung.

Sementara itu, pengguna AstraPay dan GoPay juga bisa menikmati cashback masing-masing sebesar 10.000 AstraPoints/GoPay Coins, dengan tambahan kesempatan bagi pengguna GoPay untuk dapat hadiah E-Voucher MyPertamina senilai Rp100 ribu bagi pelanggan dengan transaksi tertinggi.

Selain itu, pengguna Kartu Kredit BNI-MyPertamina juga berkesempatan memperoleh cashback hingga Rp.30.000, serta tambahan 2x BNI Rewards Point hingga Desember 2026.

Tak hanya itu, konsumen juga bisa mendapatkan bonus eksklusif saat pakai Mandiri MyPertamina Card berupa welcome bonus E-Voucher MyPertamina hingga Rp800 ribu.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menjelaskan khusus di bulan April, Pertamina Patra Niaga menghadirkan berbagai promo melalui aplikasi MyPertamina untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi secara digital.

“Di bulan April ini, masyarakat bisa menikmati berbagai promo seperti cashback dan tambahan poin melalui transaksi di aplikasi MyPertamina dengan beragam metode pembayaran digital. Dengan ini semoga masyarakat semakin mudah dan banyak opsi dalam bertransaksi,” harap Roberth.