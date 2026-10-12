Aprilia Kuasai MotoGP Indonesia 2026, Alex Marquez Bikin Pengakuan
jpnn.com - Dominasi Aprilia di MotoGP Indonesia 2026 membuat Alex Marquez harus mengakui keunggulan para rivalnya.
Pembalap Gresini Racing itu menilai kecepatan para rider Aprilia menjadi salah satu faktor yang sulit diatasi dalam balapan utama di Sirkuit Mandalika, Minggu (11/10/2026).
Alex menuntaskan balapan utama di posisi ketujuh. Sementara itu, Aprilia mencatatkan hasil bersejarah setelah menempatkan empat pembalapnya di empat posisi teratas.
Marco Bezzecchi keluar sebagai pemenang, disusul Raul Fernandez, Jorge Martin, dan Ai Ogura. Hasil tersebut memperlihatkan kuatnya performa Aprilia sepanjang balapan.
Alex Marquez Akui Kecepatan Aprilia
Alex sebenarnya berharap bisa tampil lebih kompetitif dengan ban medium. Namun, performanya belum cukup untuk menyaingi kecepatan para pembalap Aprilia
"Kami berharap bisa mendapatkan performa yang lebih baik dengan ban medium. Ada perkembangan yang kami rasakan, tetapi para pembalap Aprilia memiliki kecepatan yang sangat sulit ditandingi," ucapnya.
Meski gagal mencapai hasil sesuai target, Alex tetap melihat finis di tujuh besar sebagai tambahan poin penting bagi Gresini Racing.
Setelah menjalani akhir pekan yang menguras tenaga, Alex ingin memanfaatkan waktu sebelum seri berikutnya untuk memulihkan kondisi fisiknya sekaligus mengevaluasi performa tim.(gresini/del/jpnn)
Dominasi Aprilia di MotoGP Indonesia 2026 sulit dibendung. Alex Marquez hanya finis ketujuh dan mengakui satu hal yang menjadi pembeda.
Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib
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