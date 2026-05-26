Aprilia SX 125 Terbaru Goda Pencinta Supermoto

jpnn.com - Warna baru jadi senjata segar buat Aprilia mempertahankan daya tarik SX 125 di pasar supermoto.

Pada model SX 125 2026, pabrikan asal Italia itu menghadirkan balutan anyar bernama Tarantula Blue, yang langsung mencuri perhatian lewat nuansa sporty khas motor Eropa.

Dominasi warna biru cyan dipadukan grafis kontras membuat tampilan Aprilia SX 125 terlihat lebih agresif dan modern.

Karakter desainnya juga memberi kesan motor berdimensi besar, meski sebenarnya mengusung mesin 125 cc.

Aprilia tetap mempertahankan DNA supermoto yang menjadi identitas SX 125 sejak awal.

Area depan tampil tajam dengan posisi berkendara tegak yang mendukung pengendalian lebih nyaman, saat melibas jalan perkotaan maupun tikungan berliku.

Baca Juga: Aprilia Perdana Menguji Motor 850cc untuk MotoGP 2027

Aura sporty makin terasa lewat penggunaan setang model taperbar serta rangka baja ganda yang mempertegas kesan kokoh.

Suspensi depan masih mengandalkan upside down (USD) 41 mm dengan travel panjang, ciri khas motor bergaya motard.