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Aprilia SXR 125: Pilihan Matic GT Entry Level

Aprilia SXR 125: Pilihan Matic GT Entry Level
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Aprilia SXR 125, pilihan matic terjangkau. Foto: aprilia

jpnn.com, JAKARTA - Aprilia mendobrak jalanan kota lewat amunisi barunya: SXR 125 yang diposisikan bermain di matic GT entry-level.

Menurut Aprilia, SXR 125 menjadi jawaban bagi siapa saja yang mengidamkan kenyamanan khas skuter touring, tetapi tetap praktis untuk harian.

Secara tampilan napas sporty Italia terpancar kuat lewat desain lampu depan tiga bagian ikonik yang dipadu DRL LED.

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Meski begitu, SXR 125 jauh dari kata mengintimidasi.

Ergonominya ramah untuk pemula—posisi setang tinggi bikin punggung tetap tegak.

Selain itu, dek kaki rata nan lapang siap menampung barang bawaan dan jok empuk 850 mm memastikan perjalanan jauh tetap menyenangkan.

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Di balik bodinya yang tegap, tertanam mesin 125 cc berpendingin udara yang responsif.

Karakter bertenaga di putaran bawah membuat aksi stop-and-go di tengah lampu merah terasa lincah tanpa menguras bahan bakar.

Aprilia mendobrak jalanan kota lewat amunisi barunya: SXR 125 yang diposisikan bermain di matic GT entry-level.

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