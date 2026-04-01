Aprilia X 250TH, Superbike yang Punya Teknologi Mutakhir, Cuma 30 Unit

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Aprilia Racing meluncurkan Aprilia X 250TH, edisi khusus yang lahir dari pengembangan teknologi mutakhir di MotoGP.

Kehadiran superbike itu untuk memperingati 250 tahun penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776.

Sebagai bagian dari perayaan tersebut, sebanyak 25 dari total 30 unit dialokasikan untuk pasar Amerika Serikat, sedangkan sisanya tersedia untuk pasar global.

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola mengungkapkan pihaknya kembali memperkenalkan produk eksklusif yang semakin mendekati motor MotoGP.

"Aprilia X 250TH ditujukan bagi para penggemar sejati yang memahami performa, dengan karakter yang tak tertandingi. Selama bertahun-tahun, motor seri X telah menjadi incaran para kolektor maupun mereka yang ingin merasakan sensasi yang sangat mirip dengan yang dirasakan para pembalap MotoGP,” ungkap Massimo dalam siaran persnya, Rabu (1/4).

Aprilia X 250TH mengusung livery “Stars and Stripes” yang terinspirasi dari warna bendera Amerika Serikat.

Secara teknis, Aprilia Racing menghadirkan peningkatan signifikan pada X 250TH.

Model itu menjadi satu-satunya motor produksi di dunia yang dibekali rem carbon-carbon, sistem pengereman yang digunakan di MotoGP.