Aprilia X 250TH, Superbike yang Punya Teknologi Mutakhir, Cuma 30 Unit

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Aprilia Racing meluncurkan Aprilia X 250TH, edisi khusus yang lahir dari pengembangan teknologi mutakhir di MotoGP.

Kehadiran superbike itu untuk memperingati 250 tahun penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776.

Sebagai bagian dari perayaan tersebut, sebanyak 25 dari total 30 unit dialokasikan untuk pasar Amerika Serikat, sedangkan sisanya tersedia untuk pasar global.

Baca Juga:

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola mengungkapkan pihaknya kembali memperkenalkan produk eksklusif yang semakin mendekati motor MotoGP.

"Aprilia X 250TH ditujukan bagi para penggemar sejati yang memahami performa, dengan karakter yang tak tertandingi. Selama bertahun-tahun, motor seri X telah menjadi incaran para kolektor maupun mereka yang ingin merasakan sensasi yang sangat mirip dengan yang dirasakan para pembalap MotoGP,” ungkap Massimo dalam siaran persnya, Rabu (1/4).

Aprilia X 250TH mengusung livery “Stars and Stripes” yang terinspirasi dari warna bendera Amerika Serikat.

Baca Juga:

Secara teknis, Aprilia Racing menghadirkan peningkatan signifikan pada X 250TH.

Model itu menjadi satu-satunya motor produksi di dunia yang dibekali rem carbon-carbon, sistem pengereman yang digunakan di MotoGP.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI