Aprilio Perkasa Manganang Bertunangan dengan Gadis Pujaan Hati, Selamat 

jpnn.com, JAKARTA - Prajurit TNI AD yang juga mantan pebola voli nasional Aprilio Perkasa Manganang mengakhiri masa lajangnya.

Aprilio Perkasa Manganang resmi bertunangan dengan gadis pujaan hatinya.

Prajurit TNI AD berpangkat sersan dua itu mengungkap momen tersebut lewat sebuah unggahan di akun pribadinya di Instagram, Sabtu (22/1).

"Tidak ada kata lain selain mengucap syukur atas semua perjalanan hidup yang Tuhan Yesus berikan dan akhirnya bisa menemukan orang yang tepat, yang bisa menerima semua ketidaksempurnaan untuk dijadikan sempurna dan indah," tulis Aprilio Manganang.

"Thanks and love you so much sayang," imbuhnya sambil membubuhkan tiga emotikon hati berwarna merah dalam keterangan foto tersebut.

Dalam foto yang diunggah akun @manganang92 di Instagram, tampak Aprilio Manganang mengenakan pakaian pasangan atau sering disebut couple batik berwarna cokelat sambil menggenggam erat tangan sang pujaan hati.

Pada foto lainnya, keduanya tampak lebih santai.

Aprilio Manganang yang mengenakan kaus hitam mengusap kepala tunangannya.