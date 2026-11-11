APRINDO Dorong Kemudahan Perizinan Ritel di Daerah

jpnn.com, BANDUNG - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan tidak ada kebijakan moratorium atau penghentian pemberian izin baru bagi usaha ritel di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Zulhas dalam acara Puncak Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, pada Rabu (11/11).

Zulhas menegaskan pemerintah tetap mendukung perkembangan industri ritel di seluruh Indonesia.

Dia juga meminta para pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap isu moratorium yang belakangan menjadi perhatian industri.

Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Aprindo Solihin menyampaikan industri ritel Indonesia ingin terus tumbuh, berinvestasi, memperluas jaringan usaha, serta menciptakan lapangan kerja.

Karena itu, kepastian regulasi dan iklim usaha yang kondusif menjadi kebutuhan penting bagi keberlanjutan industri.

"Kami tidak meminta keistimewaan. Kami berharap kepastian, kesetaraan, dan iklim usaha yang sehat agar seluruh pelaku usaha dapat berkembang," ujar Solihin.

Dia berharap harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, kemudahan perizinan, serta konsistensi kebijakan terus diperkuat.