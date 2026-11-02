APRINDO Memulai Rangkaian Hari Ritel Nasional 2026 di Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) memulai rangkaian Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 melalui Kick-Off Hari Ritel Nasional 2026 di Cihampelas Walk (Ciwalk), Bandung, Senin (2/11).

Mengusung tema 'Ritel Indonesia Maju: Menguatkan Produk Bermutu, Menggerakkan Ekonomi Indonesia', kegiatan ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah, industri ritel, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperluas akses pasar produk lokal, sekaligus meningkatkan daya saingnya hingga ke pasar global.

Penyelenggaraan HRN 2026 di Bandung menjadi momentum istimewa karena untuk pertama kalinya rangkaian utama Hari Ritel Nasional digelar di luar Jakarta dan Banten.

Pemilihan Jawa Barat juga mencerminkan potensi strategis wilayah ini sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, industri, perdagangan, dan UMKM di Indonesia.

Ketua Umum APRINDO Solihin mengatakan HRN bukan sekadar perayaan industri ritel, melainkan momentum untuk memperkuat kontribusi sektor ritel terhadap perekonomian nasional.

“Industri ritel memiliki peran strategis dalam menghubungkan produsen, UMKM, petani, pemasok, hingga konsumen. Karena itu, kemajuan ritel harus memberikan dampak nyata bagi seluruh ekosistem, termasuk membuka kesempatan lebih luas bagi produk-produk lokal untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih besar,” ujar Solihin.

Saat ini, APRINDO merepresentasikan lebih dari 200 perusahaan ritel dengan jaringan 34 Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan lebih dari 163 Dewan Pengurus Cabang (DPC) di seluruh Indonesia.

Kekuatan jaringan tersebut menjadi modal penting dalam memperluas distribusi dan pemasaran produk dalam negeri melalui jaringan ritel modern.