Apriyani/Fadia Percaya Diri Lawan Tuan Rumah di 16 Besar Korea Open 2025
jpnn.com, SUWON - Pasangan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Ramadhanti mencoba memperbaiki penampilan saat berlaga pada Korea Open 2025.
Ganda putri ranking 102 dunia tersebut melangkah ke 16 besar setelah mengalahkan pasangan Hong Kong, Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan dengan skor 21-18, 21-6 di Suwon Gymnasium, Selasa (23/9).
Menghadapi turnamen BWF Super 500 itu, peraih medali emas SEA Games 2021 tersebut mengaku telah mempersiapkan diri dengan matang.
Beberapa pekan sebelum turnamen, Apriyani/Rahayu berlatih keras untuk bisa tampil maksimal. Oleh sebab itu, keduanya percaya diri dalam Korea Open 2025.
“Seminggu kemarin persiapan kami cukup bagus. Kami beberapa kali melakukan sparring dengan ganda putra dan ganda campuran pratama di Pelatnas,” ungkap Fadia.
Dengan modal yang dimiliki, Apriyani/Fadia akan jumpa pasangan Korea, Baek Ha Na/Lee So Hee yang langsung ke 16 besar setelah mendapatkan bye.
Pasangan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Ramadhanti menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor ganda putri pada Korea Open 2025.
Laga babak kedua rencananya digelar di Suwon Gymnasium, Kamis (26/9).
