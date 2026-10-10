APTIKNAS Perkuat Kolaborasi Digital Asia-Oseania Lewat ASOCIO Digital & AI Summit 2026

jpnn.com - Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) mendorong penguatan kerja sama industri teknologi dan kecerdasan buatan (AI) di kawasan Asia-Oseania melalui ASOCIO Digital & AI Summit 2026.

"Forum ini menjadi kesempatan bagi industri teknologi Indonesia untuk memperluas jaringan bisnis dan menjalin kemitraan internasional," kata Ketua Umum APTIKNAS Soegiharto Santoso, Sabtu (10/10).

Forum yang berlangsung pada 5–7 Oktober 2026 di Swissôtel Jakarta PIK Avenue itu mempertemukan perwakilan pemerintah, pelaku industri, dan delegasi dari 25 ekonomi anggota Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO).

"Kami ingin jejaring yang terbangun di Jakarta membuka akses pasar, mempertemukan kebutuhan dengan solusi, dan berkembang menjadi kerja sama yang bermanfaat bagi dunia usaha serta masyarakat," ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, ASOCIO juga menetapkan kepengurusan periode 2027–2028. Stan Singh-Jit kembali dipercaya sebagai Chairman ASOCIO, sedangkan Karim Taslim terpilih sebagai Vice Chairman.

Sejumlah isu strategis turut dibahas, mulai dari pengembangan AI, keamanan siber, infrastruktur digital, hingga peluang kerja sama bisnis lintas negara.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang hadir dalam ASOCIO Award Night, Selasa (6/10/2026) menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur untuk mendukung transformasi digital.

Dalam pidato bertema Infrastructure in the Age of AI, AHY menyoroti tiga aspek konektivitas yang perlu dikembangkan secara terpadu, yakni infrastruktur fisik, digital, dan energi.