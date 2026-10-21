APTISI dan Kemendiktisaintek Siapkan 70 Ribu Pemimpin Kampus Lewat Program AERLA

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menggelar Sekolah Kepemimpinan AERLA Angkatan I untuk memperkuat kualitas kepemimpinan dan tata kelola perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia.

Program yang berlangsung pada 21–23 Oktober 2026 ini diikuti 40 rektor dari sejumlah PTS unggul di Indonesia. Melalui program tersebut, APTISI menargetkan peningkatan kapasitas kepemimpinan yang secara bertahap dapat menjangkau sekitar 70 ribu pimpinan perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia.

Ketua Umum APTISI Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, M.Si., M.E.I., mengatakan program tersebut berangkat dari kebutuhan untuk membangun standar kompetensi kepemimpinan perguruan tinggi yang lebih terarah.

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Menurut Budi, gagasan standardisasi kepemimpinan pendidikan sebenarnya telah dibicarakan sejak 2014, termasuk ketika dirinya berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai persoalan kualitas pendidikan nasional.

"Salah satu yang saya bicarakan waktu sarapan pagi dengan Pak Prabowo adalah standardisasi. Standardisasi rektor sampai kepala sekolah SD itu tidak terstandar, sampai dosen dan guru juga tidak standar," kata Budi di Jakarta, Rabu (21/10).

Dia menjelaskan gagasan tersebut kemudian kembali menjadi perhatian bersama APTISI dan Kemendiktisaintek sejak Juni 2025.

Melalui AERLA, pihaknya ingin mempersiapkan para rektor yang nantinya dapat berperan dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan di perguruan tinggi lain.

"Ini rektor-rektor terbaik yang akan meng-endorse kurang lebih 4.200 rektor, sekaligus dekan, ketua prodi, semua pimpinan perguruan tinggi, dan termasuk yayasan," ujarnya.