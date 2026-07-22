APTISI Gandeng Perusahaan Global Mengawal Transformasi Digital Perguruan Tinggi Swasta

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menyelenggarakan kegiatan bertajuk International Seminar 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) strategis antara perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia dengan tiga perusahaan mitra teknologi terkemuka.

Acara berformat hibrida ini diselenggarakan secara luring di Esa Unggul Global Innovation Hub, Jakarta, serta disiarkan secara daring melalui platform Zoom.

Kegiatan ini mengusung tema “Securing the Future of Private Higher Education: Using Professional AI and Avatar-Driven Learning to Work for You and Lead the Global Digital Era”.

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Agenda ini bertujuan memacu akselerasi adopsi teknologi Kecerdasan Buatan (AI) profesional dan platform pembelajaran berbasis avatar dalam meningkatkan kualitas serta daya saing PTS di kancah internasional.

Mendorong Kepemimpinan PTS di Era Digital Ketua Umum APTISI, Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko dalam sambutan pembukaannya menekankan pentingnya respons adaptif perguruan tinggi swasta terhadap pesatnya perkembangan AI.

"Pengintegrasian AI di lingkungan akademik bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis. Melalui kolaborasi global ini, kami ingin memastikan PTS di seluruh Indonesia tidak hanya menjadi penonton, melainkan pemimpin dalam transformasi digital pendidikan tinggi," tegas Prof. Budi Djatmiko.

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Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal APTISI sekaligus Rektor Universitas Esa Unggul, Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, selaku tuan rumah penyelenggara menyampaikan komitmennya untuk memfasilitasi ruang inovasi lintas institusi.

"Penyelenggaraan acara di Esa Unggul Global Innovation Hub ini menjadi wujud nyata komitmen kami dalam membangun ekosistem pendidikan yang adaptif, futuristik, dan terhubung langsung dengan industri teknologi dunia," ujar Arief.