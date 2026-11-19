jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) mengingatkan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk tidak menjadikan lahan dan bangunan milik lembaga pendidikan nirlaba sebagai objek pajak.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Ad Hoc Pengawal Pembebasan PBB atas Aset Pendidikan Nirlaba APTISI Marzuki Alie saat pertemuan dengan jajaran Kemendari pada Rabu (18/11).

Dia mengatakan fasilitas pendidikan yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan merupakan objek yang dikecualikan dari pengenaan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Baca Juga: APTISI dan Kemendiktisaintek Siapkan 70 Ribu Pemimpin Kampus Lewat Program AERLA

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah daerah (pemda) harus segera menindaklanjuti ketentuan tersebut dengan membatalkan SPPT yang telanjur diterbitkan.

Selain itu pemda diminta berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghapus tagihan tersebut dari pos piutang pajak daerah agar tidak menjadi persoalan dalam pemeriksaan keuangan.

"Seluruh SPPT PBB-P2 yang terlanjur diterbitkan terhadap aset pendidikan nirlaba harus dibatalkan. Pemda juga perlu berkoordinasi dengan BPK RI agar piutang pajak tersebut dihapus dari pencatatan piutang pajak daerah sehingga tidak menjadi temuan keuangan," kata Marzuki Alie dalam keterangan resmi di Tangerang, Kamis.

Baca Juga: APTISI Gandeng Perusahaan Global Mengawal Transformasi Digital Perguruan Tinggi Swasta

Marzuki menjelaskan ketentuan pengecualian PBB-P2 terhadap fasilitas pendidikan telah diatur secara tegas dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam aturan tersebut, lanjutnya, bumi dan bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, dikecualikan dari objek PBB-P2.