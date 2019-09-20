APTRI Minta Insentif Petani Tebu Ditingkatkan, Impor Gula 2027 Jangan Bertambah
jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) meminta pemerintah meningkatkan insentif bagi petani untuk mendorong produktivitas tebu nasional dan meminta kebijakan impor gula juga tidak bertambah pada 2027.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) Soemitro Samadikoen mengatakan produksi tebu petani sepanjang 2026 menunjukkan hasil cukup baik.
Kondisi tersebut turut menjaga ketersediaan Gula Kristal Putih (GKP) di pasar domestik. Menurut dia, hingga saat ini tidak terjadi kelangkaan gula konsumsi di masyarakat.
Meski demikian, pemerintah perlu memberikan dukungan lebih besar kepada petani, terutama melalui peningkatan insentif.
Soemitro menilai insentif dapat menjadi pendorong bagi petani untuk mempertahankan luas areal tanam sekaligus meningkatkan kualitas tebu.
Dia juga meminta pemerintah menjaga kebijakan impor agar tidak mengganggu penyerapan hasil panen petani dalam negeri.
“Impor GKM untuk tahun 2027 jangan ditambah, setidaknya sama dengan tahun 2026,” tegas Soemitro dalam siaran persnya, Senin (9/11).
Sementara itu, Asosiasi Gula Indonesia (AGI) menilai peningkatan produksi tebu nasional membutuhkan pembenahan menyeluruh dari sektor hulu hingga hilir.
Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) meminta pemerintah meningkatkan insentif bagi petani untuk mendorong produktivitas tebu nasional.
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