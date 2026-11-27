jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pelaku Industri Rokok Elektrik (APVI) siap menggandeng Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mencegah penyalahgunaan vape sebagai alat konsumsi narkotika.

Ketua Umum APVI Budiyanto menegaskan pelaku industri rokok elektrik legal menolak segala bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk aktivitas yang berkaitan dengan narkotika.

Menurut dia, pengawasan di lingkungan usaha perlu diperkuat agar perdagangan rokok elektrik tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran zat terlarang.

"Kami menegaskan bahwa industri yang legal harus berdiri di garis depan dalam menolak penyalahgunaan narkotika. Kami siap bekerja sama dengan Polri dan BNN," kata Budiyanto, Kamis (26/11).

Sebagai bentuk keseriusan, APVI berencana menginisiasi Deklarasi Industri Vape Legal dan Bebas Narkotika.

Program tersebut akan mendorong para anggota memastikan asal-usul produk, menyeleksi pemasok, serta menolak barang yang tidak memiliki identitas dan informasi kandungan yang jelas.

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APVI juga meminta anggotanya segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan indikasi tindak pidana di lingkungan perdagangan rokok elektrik.

Budiyanto mengatakan pembinaan terhadap pelaku usaha selama ini dilakukan melalui dorongan kepatuhan terhadap aturan perizinan, cukai, pengawasan produk, hingga larangan penyalahgunaan narkotika.