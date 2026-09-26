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APVI Minta Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Vape Ditangani Secara Terukur

APVI Minta Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Vape Ditangani Secara Terukur
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Ilustrasi orang sedang menggunakan rokok alternatif atau vape. Foto: Natalia Laurens/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Penyalahgunaan narkotika melalui media rokok elektronik atau vape menjadi perhatian konsumen produk vape legal.

Konsumen meminta penanganan kasus tersebut dilakukan secara terukur dan tidak menyamaratakan produk legal dengan barang ilegal.

Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto mengatakan narkotika merupakan persoalan yang harus diberantas bersama.

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Menurut dia, penyalahgunaan narkotika tidak hanya menggunakan satu jenis media.

“Musuh bersama kita adalah narkotika. Ke depannya media apa lagi yang akan digunakan, kita tidak tahu,” kata Budiyanto, Sabtu (26/9).

Dia juga menyoroti perbedaan harga antara liquid vape legal dan produk yang diduga digunakan sebagai media narkotika.

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“Yang penyalahgunaan ini harganya tiga sampai lima juta, sedangkan liquid vape legal seratus ribu rupiah masih ditawar. Jadi, jauh berbeda,” ujarnya.

Budiyanto menilai perbedaan tersebut menunjukkan adanya karakteristik berbeda antara produk vape legal dan barang yang masuk pasar gelap.

Penyalahgunaan narkotika melalui media rokok elektronik atau vape menjadi perhatian konsumen produk vape legal.

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