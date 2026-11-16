APVI Minta Pemerintah Pertimbangkan Nasib 100 Ribu Pekerja Sebelum Larang Industri Vape

jpnn.com, JAKARTA - Rencana penutupan industri rokok elektrik atau vape berpotensi mengancam mata pencaharian lebih dari 100 ribu tenaga kerja di sektor tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto meminta pemerintah mempertimbangkan dampak ketenagakerjaan sebelum mengambil kebijakan pelarangan industri vape.

Dia menilai industri vape legal tidak seharusnya disamakan dengan penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk narkotika.

"Tenaga kerja itu lebih dari 100 ribu. Ini ada banyak. Terus mau dikemanakan mereka?" kata Budiyanto dalam konferensi pers industri vape nasional di Jakarta, Senin (16/11).

Menurut Budiyanto, stigma negatif yang mengaitkan seluruh produk vape dengan narkotika telah merugikan pelaku usaha.

"Kami bukan jualan narkoba. Mungkin kami memang jual barang yang ada nikotin, tetapi bukan berarti kami jualan narkoba," ujarnya.

Dia menegaskan pelaku industri mendukung pemberantasan narkotika, tetapi meminta pemerintah menindak penyalahgunaan perangkat vape tanpa mematikan usaha yang beroperasi secara legal.

Sebagai bentuk dukungan, lima asosiasi industri vape sebelumnya menandatangani pakta integritas. Kesepakatan itu mencakup pencegahan penyalahgunaan narkotika, perlindungan anak, serta pembinaan dan pengawasan terhadap anggota.