AQUA dan PSSI Luncurkan Jersey Pemain Ke-12

jpnn.com, JAKARTA - Air Mineral Resmi Tim Nasional Indonesia AQUA bersama PSSI meluncurkan Kampanye “Semangat AQUA, Semangat Kita”.

Inisiatif ini mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan semangat kolektif yang menggerakkan Garuda Squad dan menginspirasi masyarakat luas dan para konsumen AQUA di seluruh Indonesia.

Kampanye dimulai dengan peluncuran Jersey Pemain Ke-12 dan akan terus dilanjutkan dalam berbagai aktivitas inspiratif lainnya.

Peluncuran Jersey Pemain Ke-12 menjadi wujud apresiasi mendalam bagi para pendukung setia dan “pejuang keseharian” yang selama ini menjadi pilar kekuatan di balik perjuangan Garuda Squad.

Jersey ini bukan sekadar simbol dukungan, tetapi juga penghargaan bagi setiap individu yang memilih untuk terus mengalirkan semangat dan memenangkan hari.

Sebagai partner hidrasi Timnas sejak 2024, AQUA memahami bahwa setiap langkah Garuda Squad adalah kisah kerja keras, harapan, dan kebanggaan nasional yang terwujud berkat kolaborasi seluruh elemen bangsa dari pelatih, kru, kitman, pengurus, petugas lapangan, keluarga, hingga para suporter yang menggerakkan mimpi Timnas menjadi nyata.

“Selama lebih dari lima dekade, AQUA telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Semangat yang sama terlihat dalam perjuangan Garuda Squad, termasuk para pejuang keseharian yang bekerja tanpa sorotan. Custom Jersey Pemain Ke-12 adalah simbol apresiasi bagi mereka yang menjaga semangat sepak bola tetap hidup. Kami juga dengan bangga mengumumkan perpanjangan kerja sama dengan PSSI sehingga AQUA dapat terus menjadi air mineral resmi tim nasional sepak bola Indonesia, untuk itu kami tak henti-hentinya mengajak seluruh masyarakat agar terus mendukung Timnas Indonesia, termasuk Timnas U22 di SEA Games nanti,” kata VP General Secretary Danone Indoensia Vera Galuh Sugijanto.

Dalam menemani perjalanan Timnas Senior dan Timnas U17 menciptakan sejarah bagi Indonesia.