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AQUA DBL Dance Jakarta 2026: 5 Sekolah Terbaik Siap Unjuk Gigi di Indonesia Arena

AQUA DBL Dance Jakarta 2026: 5 Sekolah Terbaik Siap Unjuk Gigi di Indonesia Arena
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Top 5 AQUA DBL Dance Jakarta 2026 yang akan tampil di Indonesia Arena, Sabtu (21/11) mendatang. Foto: DBL Indonesia

jpnn.com - Persaingan AQUA DBL Dance Jakarta 2026 melahirkan lima tim terbaik yang berhak tampil di panggung Indonesia Arena pada Sabtu (21/11) mendatang.

Kelima tim tersebut ialah SMA IPEKA Puri Indah Jakarta, SMA Al Izhar Pondok Labu Jakarta, SMA Santa Theresia Jakarta, SMAN 3 Jakarta, dan SMA Santa Ursula Jakarta.

Mereka berhasil melewati persaingan yang melibatkan 15 tim dalam rangkaian Road to Final Honda DBL with Kopi Good Day di Pasaraya Blok M pada 13–14 November 2026.

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Namun, keberhasilan menembus lima besar bukanlah akhir perjalanan mereka.

Kelima tim masih harus bersaing untuk memperebutkan gelar juara AQUA DBL Dance Jakarta di panggung Indonesia Arena.

Direktur DBL Indonesia Masany Audri menilai kehadiran AQUA DBL Dance menjadi bukti bahwa ekosistem DBL memberikan ruang lebih luas bagi pelajar untuk mengembangkan potensi di luar lapangan basket.

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Menurut Masany, kompetisi tersebut juga menjadi wadah bagi remaja perempuan untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang seni serta kreativitas.

Keterlibatan orang tua, khususnya para ibu, juga menjadi bagian menarik dalam perjalanan peserta.

Lima tim terbaik AQUA DBL Dance Jakarta 2026 yang berhak tampil di panggung Indonesia Arena pada Sabtu (21/11) mendatang

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