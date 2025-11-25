AQUA Dedikasikan Penghargaan Anugerah Nusantara untuk Karyawan, Mitra, & Pedagang

jpnn.com, JAKARTA - Air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan penggerak Corporate Social Responsibility (CSR) terbaik di Indonesia dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara.

Inisiatif Aqua dalam menggerakan program-program CSR yang berdampak bagi masyarakat luas menjadi salah satu alasan penghargaan tersebut diberikan.

Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin mempersembahkan kemenangan tersebut bagi 1000 lebih karyawan Aqua.

Dia mengatakan kemenangan tersebut juga didedikasikan bagi jutaan mitra dan pedagang yang ikut berkontribusi dalam mengembangkan pasar Aqua.

"Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang luar biasa ini dan penghargaan kami dedikasikan kepada lebih dari 1.000 karyawan Aqua, 2 juta pedagang yang ikut membawa aqua, serta mitra-mitra kami di bidang CSR," kata Arif Mujahidin.

Penghargaan ini sekaligus menjadi bentuk pengakuan terhadap inisiatif program-program CSR Aqua di berbagai sektor mulai dari pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Baca Juga: Anggota DPR Apresiasi AQUA yang Membantu Kecukupan Air Layak Minum

Arif mengatakan Aqua memiliki beragam program CSR di berbagai bidang, mulai dari pelestarian air, penurunan jejak karbon hingga program yang berbasis masyarakat.

Anugerah Penggerak Nusantara 2025 merupakan ajang penghargaan tahunan yang digelar oleh iNews Media Group untuk mengapresiasi kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan tokoh individu yang dinilai berkontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional