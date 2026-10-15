AQUA Dorong Ekonomi Sirkular Inklusif Saat Kunjungan Delegasi Internasional INC Plastic Pollution

jpnn.com - TANGERANG SELATAN - Delegasi 13 negara mengunjungi Koperasi Pemulung Berdaya di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, untuk mempelajari model pengelolaan sampah plastik yang menghubungkan kegiatan pengumpulan, daur ulang, dan penguatan pekerja sektor informal. Kunjungan itu merupakan bagian dari Jakarta Informal Consultation Meeting – Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution yang digelar Pemerintah Indonesia dan Norwegia 13–14 Oktober 2026. Pertemuan itu menjadi forum pertukaran pembelajaran mengenai penanganan polusi plastik, termasuk pentingnya memastikan transisi yang adil.

Koperasi Pemulung Berdaya mengumpulkan dan memilah botol plastik polyethylene terephthalate (PET) bekas dari wilayah Jabodetabek untuk disalurkan kembali ke rantai daur ulang. Diprakarsai AQUA pada 2010 dan berbadan hukum koperasi sejak 2013, fasilitas ini menerima hingga 6 ton botol PET bekas per hari. Kegiatannya menopang ekonomi 59 anggota koperasi dan terhubung dengan mata pencaharian sekitar 4.000 pemulung.

Lebih dari infrastruktur pengumpulan, model koperasi membantu memperkuat organisasi pekerja sektor informal, membuka akses yang lebih terstruktur terhadap pasar material daur ulang, serta mendukung keberlanjutan mata pencaharian anggotanya. Pendampingan melalui model Unit Bisnis Daur Ulang juga diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha dan organisasi, praktik keselamatan kerja, kepastian penyerapan material PET yang dikumpulkan, serta jaminan fasilitas kesehatan seperti BPJS .

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Public Affairs & Sustainability Director Danone Indonesia Karyanto Wibowo mengatakan keberadaan Koperasi Pemulung Berdaya menunjukkan bentuk nyata ekonomi sirkular yang menempatkan pekerja sektor informal sebagai bagian dari solusi. Dalam konteks Indonesia, kata dia, pekerja informal menjadi bagian ekonomi sirkular yang berjalan selama ini. Oleh karena itu, katanya, transisi yang adil bukan tentang menggantikan peran mereka, melainkan memperkuat jalur menuju kondisi kerja lebih baik, akses perlindungan, infrastruktur dan pasar, serta peluang ekonomi yang lebih tangguh.

“Melalui Koperasi Pemulung Berdaya, AQUA menunjukkan bagaimana kolaborasi antara industri, pemerintah, koperasi, dan pelaku informal dapat memperkuat rantai nilai daur ulang sekaligus mendorong ekonomi sirkular yang lebih inklusif ,” kata Karyanto dalam keterangannya, Kamis (15/10).

Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup Agus Rusly mengatakan penguatan sistem pengumpulan diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan sampah nasional. Sejalan dengan upaya global, kata dia, Indonesia terus memperkuat kebijakan pengurangan sampah, termasuk melalui penyempurnaan Permen LHK Nomor P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Menurut dia, penguatan tanggung jawab produsen penting untuk mendorong pengurangan sampah sejak dari sumber, sekaligus meningkatkan tanggung jawab terhadap produk dan kemasan setelah digunakan. Dia menekankan bahwa implementasinya perlu didukung oleh kesiapan infrastruktur, kapasitas pelaku usaha, keterlibatan pemda, serta sinergi dengan sektor informal agar sistem pengurangan sampah makin terintegrasi dan sesuai kebutuhan nasional. “Kunjungan ke Koperasi Pemulung Berdaya di Tangerang Selatan memperlihatkan kolaborasi yang baik antara pelaku industri dengan sektor informal dalam rantai daur ulang,” ujarnya.

Koperasi Pemulung Berdaya merupakan bagian dari Gerakan #BijakBerplastik yang dijalankan AQUA sejak 2018. Gerakan ini berfokus pada pengembangan infrastruktur pengumpulan, edukasi konsumen dan masyarakat, serta inovasi kemasan yang lebih berkelanjutan. Dalam pilar pengumpulan, AQUA mengembangkan dan mendampingi 10 Unit Bisnis Daur Ulang di sejumlah wilayah. Bersama mitra, jaringan itu terhubung dengan sekitar 25.000 pemulung dan mengumpulkan 51.000 ton plastik sepanjang 2024. (boy/jpnn)