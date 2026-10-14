Aqua Elektronik Hadir di PRJ Surabaya 2026 dengan Beragam Promo

jpnn.com - Rutinitas rumah tangga kerap bikin penat. Urusan pakaian menumpuk hingga ruangan terasa gerah, sering kali menyita waktu yang seharusnya bisa dipakai bersantai.

Memahami kebutuhan tersebut, AQUA Elektronik unjuk gigi untuk pertama kalinya di ajang Pekan Raya Surabaya (PRJ Surabaya) 2026.

Bermitra dengan ritel UFO Elektronika, AQUA Elektronik yang berlokasi di Booth 61, Exhibition Hall 1, Grand City Convex Surabaya, menyapa warga Jawa Timur mulai 8 hingga 18 Oktober 2026.

Langkah itu bukan sekadar pameran biasa, melainkan strategi AQUA Elektronik untuk makin memperkuat jejaknya di pasar Jawa Timur.

Momentum tersebut terasa makin spesial, karena bertepatan dengan keberhasilan AQUA Elektronik meraih penghargaan Superbrands Indonesia 2026 untuk dua kategori utama: Kulkas dan Mesin Cuci.

"Pasar Jawa Timur, khususnya Surabaya, punya arti sangat strategis bagi kami," tutur SEA Marketing Director AQUA Elektronik Wang Huizheng, dalam keterangannya, Rabu (14/10).

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Menurutnya, debut di PRJ Surabaya menjadi bukti nyata untuk membawa teknologi smart living langsung ke tengah keluarga Surabaya.

Senada dengan hal itu, Presiden Direktur UFO Elektronika Poedji Harixon, melihat masyarakat Surabaya kini makin kritis memilih produk elektronik. Kualitas dan nilai efisiensi jadi pertimbangan utama.