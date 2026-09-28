AQUA Hadir Sebagai Official Water Partner Pestapora 2026, Bikin Adem Menikmati Setiap Momen

jpnn.com - JAKARTA - AQUA kembali hadir sebagai Official Water Partner Pestapora 2026 di Jakarta.

AQUA menghadirkan akses hidrasi yang mudah dijangkau serta ruang singgah yang menyenangkan di tengah ramainya suasana festival.

Pada tahun ini, AQUA menyediakan tiga titik AQUA Adem Station (refill station) gratis dan kembali menghadirkan Teras Adem.

Keduanya dirancang untuk membantu pengunjung mengambil jeda, mengisi ulang energi, dan kembali menikmati perjalanan mereka dari satu panggung ke panggung berikutnya.

“Pestapora adalah tentang musik, kebersamaan, dan berbagai momen yang ingin dinikmati sepenuhnya. Karena itu, AQUA hadir untuk membantu pengunjung merasa lebih nyaman melalui akses hidrasi dan ruang singgah yang mudah dijangkau, agar mereka dapat menikmati setiap pertemuan, setiap lagu, dan setiap pengalaman yang membuat festival ini begitu berkesan,” ujar Marketing Director AQUA Adisti Nirmala dalam keterangan persnya, Senin (28/9).

Bagi AQUA, semangat menjaga tetap adem bukan hanya tentang menyediakan akses air minum.

Lebih dari itu, semangat ini juga berarti membantu pengunjung mengambil jeda, menyegarkan diri, dan lebih hadir menikmati berbagai momen yang penting bagi mereka, mulai dari bernyanyi bersama, bertemu komunitas, hingga berpindah dari satu panggung ke panggung lainnya.

Teras Adam