AQUA Hadirkan Kaum Adem, Cara Sederhana Menjaga Hidrasi

jpnn.com, JAKARTA - Pernah merasa lelah bahkan sebelum hari selesai? Di tengah macet, cuaca panas, dan aktivitas yang padat, tubuh dan pikiran sering kali butuh jeda meski hanya sebentar, untuk kembali terasa adem dan seimbang.

Berangkat dari keseharian ini, AQUA menghadirkan Kaum Adem, sebuah inisiatif yang mengajak masyarakat menemukan kembali rasa adem sebagai bagian dari gaya hidup, dimulai dari kebiasaan sederhana seperti menjaga hidrasi.

Bersumber dari pegunungan terlindungi dengan kandungan mineral alami yang seimbang, AQUA menghadirkan sensasi dingin yang khas. Komposisi mineral inilah yang membuat setiap tegukan terasa lebih segar dan memberikan efek “adem” alami.

Berdasarkan hasil uji produk terhadap 3.000 konsumen di 7 kota besar di Indonesia, 9 dari 10 orang merasakan bahwa kandungan mineral alami AQUA membuatnya terasa dingin dan menyegarkan bahkan tanpa perlu didinginkan.

Kualitas ini dijaga secara menyeluruh, mulai dari perlindungan sumber air hingga proses pengolahan modern dan serangkaian uji kualitas sebelum sampai ke tangan konsumen.

Upaya konservasi juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat dari hulu hingga ke hilir, mulai dari perlindungan sumber, pelestarian kawasan tangkapan air, hingga perawatan ekosistem di sekitarnya.

Senior Manager Public Affairs & Sustainability AQUA Jeffri Ricardo menjelaskan kualitas air tidak terlepas dari kondisi lingkungannya.

"Air mineral yang baik tidak tercipta instan di fasilitas produksi, tetapi dijaga sejak dari alamnya. Upaya konservasi yang dilakukan bersama masyarakat menjadi kunci untuk memastikan kualitas air tetap konsisten,” ujarnya.