Aqua Hadirkan Siraman Adem Bernuansa Budaya di Mandiri JogMar 2026

jpnn.com - AQUA hadir sebagai Official Mineral Water Partner untuk mendukung kebutuhan hidrasi pelari di ajang Mandiri Jogja Marathon (MJM) 2026, pada Minggu (21/6).

Melalui kolaborasi ini, AQUA ingin menjadikan hidrasi bukan hanya sebagai dukungan bagi pelari, tetapi juga sebagai bagian dari pengalaman “Kaum Adem” yang segar, nyaman, dan dekat dengan karakter budaya Yogyakarta.

Mengusung tema More Than a Race, ajang sport tourism ini menghadirkan kompetisi lari berstandar internasional sekaligus pengalaman wisata dan budaya khas Yogyakarta.

Sebagai air mineral, AQUA hadir untuk mendukung kebutuhan hidrasi para pelari agar mereka dapat merasa lebih segar dan nyaman saat menyusuri rute MJM 2026 yang berstandar internasional.

Dukungan ini sejalan dengan semangat Kaum Adem, yaitu cara menjalani gaya hidup aktif dengan tetap positif, seimbang, dan menikmati setiap langkah perjalanan, tetap bergerak tanpa kehilangan rasa tenang dan nyaman.

Dukungan AQUA di Sepanjang Lintasan: Segar, Adem, dan Bernuansa Budaya Yogyakarta AQUA menyediakan 21 water station yang ditempatkan di sepanjang rute MJM 2026 untuk membantu para pelari tetap terhidrasi selama perlombaan.

AQUA juga menghadirkan cheering spot bertema “Siraman Adem” sebagai penyemangat dengan sensasi kesegaran yang terinspirasi dari nuansa budaya Yogyakarta.

Sebagai pelengkap, AQUA turut menghadirkan area jajanan pasar bertema “Angkringan Adem” yang menyajikan camilan tradisional, memberi kesempatan bagi pelari untuk merasakan sentuhan kuliner lokal, serta berbagai aktivitas lain, seperti kipas raksasa dan cooling water sponge untuk memastikan para pelari mendapatkan pengalaman adem di sepanjang rute.