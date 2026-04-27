AQUA Mega Electronics Sale Memudahkan Konsumen Upgrade Perangkat Elektronik

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah ritme hidup yang kian cepat, rumah kini menjelma menjadi pusat berbagai aktivitas.

Tak heran, kebutuhan akan hunian yang nyaman dan fungsional makin menjadi prioritas banyak orang.

Salah satu cara yang mulai banyak dilirik ialah memperbarui perangkat elektronik rumah tangga.

Kehadiran teknologi terbaru dinilai mampu mempermudah aktivitas harian sekaligus menciptakan suasana rumah yang lebih efisien.

Melihat kebutuhan tersebut, AQUA Elektronik Indonesia menghadirkan program bertajuk AQUA Mega Electronics Sale.

Kampanye itu dirancang sebagai momen bagi masyarakat melakukan upgrade perangkat elektronik dengan penawaran lebih menarik.

Program yang berlangsung sepanjang 1 hingga 30 April 2026 itu menawarkan berbagai keuntungan bagi konsumen.

Tidak hanya potongan harga, tetapi juga bonus seperti free gift hingga Rp10 juta dan e-voucher sampai Rp750 ribu.