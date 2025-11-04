AQUA Meluncurkan AC “Antivirus” Pakai Teknologi UVC!

jpnn.com, JAKARTA - Udara sejuk saja kini tak cukup. AQUA Elektronik menghadirkan inovasi baru di lini pendingin udara: AC pintar dengan teknologi UVC Sterilization dan WiFi Control.

Produk terbaru, AQUA AQA-KCR5VRAL (0.5 PK) dan AQA-KCR9VRAL (1 PK), menjadi bukti bahwa perusahaan tak hanya fokus pada kenyamanan, tetapi juga kesehatan penggunanya.

Dengan kombinasi fitur UVC Pro Sterilization, Self Clean 99,9%, dan konektivitas pintar, AC dirancang untuk rumah tangga modern yang ingin udara bersih sekaligus efisiensi energi.

“Kebutuhan konsumen kini tak hanya udara dingin, tapi juga udara bersih dan sehat,” ujar ME Owner AC Business AQUA Elektronik Indonesia Meiriano Ullman, melalui keterangannya, Selasa (4/11).

“Itulah mengapa kami menambahkan teknologi UVC sebagai bentuk komitmen menghadirkan lingkungan rumah yang lebih aman.”

Teknologi UVC Sterilization di AC bekerja dengan memanfaatkan sinar ultraviolet tipe C yang mampu menonaktifkan bakteri, virus, dan mikroorganisme.

Sementara itu, fitur Self Clean memungkinkan mesin membersihkan evaporator secara otomatis, menjaga performa dan memperpanjang usia pemakaian tanpa repot perawatan manual.

Masalah klasik pengguna AC — tagihan listrik yang membengkak — juga dijawab lewat inovasi kontrol inverter PID, yang mampu menghemat energi hingga 63%.