AQUA Raih Penghargaan di Ajang Anugerah Produk Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - AQUA berhasil meraih penghargaan Anugerah Produk Indonesia 2025 untuk kategori Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sebagai “Produk Air Mineral Terfavorit” yang digelar oleh Bisnis Indonesia Group.

Penghargaan itu diserahkan secara langsung oleh Direktur Bisnis Indonesia Gagaskreasitama Chamdan Purwoko dan Wakil Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Fahmi Achmad kepada Marketing Director AQUA Adisti Nirmala, pada Selasa, 11 November 2025 di Hotel Santika Premiere Jakarta Barat.

Di antara jajaran merek lain dalam kategori yang sama, AQUA dinilai mampu menghadirkan produk air mineral berkualitas tinggi dan terus menjadi pilihan konsumen Indonesia.

Baca Juga: Pakar Iklan Sebut Klaim Aqua Bersumber dari Air Pegunungan Tidak Salah

Penerima penghargaan dinilai berdasarkan hasil riset kuantitatif yang melibatkan lebih dari 1.000 responden lintas wilayah, tingkat sosial ekonomi, dan latar belakang pendidikan.

“Anugerah Produk Indonesia 2025 merupakan apresiasi dan penghormatan kepada pelaku usaha dalam menghadirkan merek, produk dan jasa berkualitas tinggi. Penghargaan ini bukan sekadar apresiasi terhadap merek dan produk terbaik, melainkan juga representasi dari bagaimana kekuatan riset dan data dapat memotret daya saing industri nasional secara objektif,” kata Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi B. Sukamdani.

Menerima penghargaan tersebut, Marketing Director AQUA Adisti Nirmala mengapresiasi konsumen Indonesia yang terus memberikan kepercayaan kepada AQUA sebagai produk air mineral favorit di Indonesia dari generasi ke generasi.

“Kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi atas kepercayaan para konsumen di Indonesia yang terus menjadikan AQUA sebagai pilihan air mineral untuk penuhi kebutuhan hidrasi hariannya," katanya.

AQUA menjadi pilihan yang dekat dengan hati masyarakat Indonesia dan telah menjadi bagian dari kesehariannya selama lebih dari 50 tahun.