AQUA Rayakan Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026: Kemenangan Bersejarah

jpnn.com - JAKARTA - AQUA, sebagai Official Mineral Water Tim Nasional Indonesia melalui kemitraan strategis bersama PSSI mengucapkan selamat atas keberhasilan Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti 4-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (5/10). Kemenangan bersejarah ini menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, sekaligus menandai pencapaian penting dalam perjalanan sepak bola nasional di tingkat regional.

“Selamat kepada para pemain, pelatih, seluruh jajaran timnas, dan PSSI. Kami ikut bahagia dan bangga atas perjuangan Garuda yang membawa Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup,” kata General Secretary Director Danone Indonesia Agung Laksamana dalam keterangannya, Kamis (8/10).

AQUA mengapresiasi masyarakat yang terus mendukung Timnas Indonesia. Agung mengatakan keberhasilan timnas tidak hanya menjadi pencapaian olahraga semata, tetapi juga inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berani bermimpi dan berjuang mewujudkan cita-cita. “Kemenangan ini menunjukkan kekuatan kerja keras, kekompakan, dan semangat pantang menyerah,” ujarnya.

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AQUA percaya prestasi besar lahir dari proses panjang yang dibangun melalui kerja keras serta dukungan berbagai pihak, termasuk para suporter. Semangat tersebut tercermin melalui aksi human mural "BELIEVE" yang diprakarsai AQUA bersama La Grande Indonesia, pada laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia vs Singapura di SUGBK 25 September 2026 lalu.

Lebih dari 6.000 suporter berpartisipasi dan 2.625 orang membentuk mural manusia raksasa bertuliskan "BELIEVE", yang kemudian mencatatkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) sebagai “Konfigurasi Tulisan dengan Media Jas Hujan oleh Peserta Terbanyak”.

Hanya beberapa hari setelah ribuan suporter membentuk pesan "BELIEVE" di tribun GBK, Timnas Indonesia mewujudkan harapan itu dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Momen ini menjadi bukti bahwa ketika mimpi, kerja keras, dan dukungan masyarakat bersatu, Indonesia mampu mencatatkan sejarah baru.

Bagi AQUA, kemenangan Timnas Indonesia memiliki kedekatan dengan perjalanan panjang dukungannya terhadap pengembangan sepak bola nasional. Komitmen itu dimulai lebih dari dua dekade lalu melalui penyelenggaraan AQUA Danone Nations Cup (AQUA DNC).

Adapun AQUA DNC merupakan ajang sepak bola usia dini yang memberikan kesempatan bagi anak-anak Indonesia mengembangkan bakat dan merasakan pengalaman bertanding sejak berusia muda.