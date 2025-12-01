AQUA & The Asian Parent Dorong Peran Ibu Sebagai Role Model Hidup Sehat

jpnn.com, JAKARTA - Rasanya tidak berlebihan bila dikatakan kecukupan dan kualitas air minum setiap hari adalah awal dari tubuh yang sehat.

Oleh karena itu, air bukan hanya sekadar pelepas dahaga, tetapi fondasi kesehatan seluruh anggota keluarga.

Menyadari peran penting ibu sebagai teladan gaya hidup sehat, AQUA bersama The Asian Parent menggelar edukasi hidrasi sehat di RS Premier Bintaro.

“Acara hari ini lahir dari kesamaan komitmen antara AQUA, The Asian Parent, dan RS Premiere Bintaro untuk mendukung para ibu dalam menentukan pilihan terbaik bagi keluarga, termasuk dalam memilih air minum yang berkualitas untuk mendukung kebutuhan hidrasi sehat seluruh anggota keluarga termasuk anak," kata Marketing Director AQUA Adisti Nirmala.

"Kami memahami bahwa, orang tua, terutama ibu, memegang peran penting di tengah keluarga, mulai menjadi sumber informasi terpercaya, serta menanamkan kebiasaan cukup minum setiap hari dengan memberikan contoh nyata,” sambung Adisti.

Dia menyatakan sering kali pemilihan air dianggap sepele dan seluruh air dianggap memiliki kualitas yang sama saja.

"Banyak dari kita menerima air apa pun untuk konsumsi harian tanpa tahu kualitasnya. Padahal, kualitas air sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Karena itu, kami mendorong para ibu untuk lebih teliti dalam memilih air minum yang jelas rekam jejaknya, diproduksi secara higienis dan aman, serta didukung layanan konsumen yang dapat dipercaya,” katanya.

Dia menyatakan melalui kegiatan edukasi ini, pihaknya berharap makin banyak keluarga Indonesia memahami pentingnya memenuhi kebutuhan hidrasi sehat dalam kehidupan sehari-hari.