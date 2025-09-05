AQUA Yonex Sunrise Kejurkot PBSI Jakarta Selatan Mendukung Regenerasi

jpnn.com - AQUA Elektronik, sebagai bagian dari Haier Group, menunjukkan komitmennya dengan mendukung penuh pengembangan bibit-bibit atlet muda.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan turnamen bulu tangkis berskala besar di GOR Pasar Minggu, Jakarta Selatan, AQUA Yonex Sunrise Kejurkot PBSI Jakarta Selatan.

AQUA Elektronik bekerja sama dengan Persatuan Bulu tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Selatan untuk menyelenggarakan Kejuaraan Kota (Kejurkot) PBSI Jakarta Selatan ke-56 tahun 2025.

Turnamen yang diikuti lebih dari 1000 atlet dari berbagai klub badminton dibawah PBSI Jakarta Selatan tersebut telah berlangsung selama satu minggu penuh, sejak 25 Agustus dan resmi ditutup pada 31 Agustus 2025.

Haier Southeast Asia CEO dan Haier Indonesia Presiden Director, Zhang Zhenghui menyampaikan turnamen tersebut rangkaian dari AQUA Cup yang setiap tahun digelar sebagai bagian dari BWF Southeast Asia Official Partner.

"AQUA Elektronik percaya bahwa olahraga, khususnya badminton, tidak hanya membangun fisik yang sehat, tetapi juga membentuk karakter disiplin dan kerja keras," kata Zhang Zhenghui di Kelapa Gading, Jakarta Utara, baru-baru ini.

"Dukungan kami pada ajang ini bukan hanya sebatas sponsor, tetapi juga bentuk kontribusi nyata untuk mendorong gaya hidup sehat, sportivitas, dan semangat juang generasi muda," imbuhnya.

Zhang Zhenghui meyakini dengan kerja sama semua pihak, prestasi bulutangkis Indonesia akan terus bersinar.